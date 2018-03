Dalaaser Tunnel wegen zwei Unfällen gesperrt

Auf der Arlberg-Schnellstraße S16 haben sich am Samstag binnen kurzer Zeit zwei Unfälle ereignet. Zuerst waren drei Autos im Dalaaser Tunnel in einen Auffahrunfall verwickelt, dann kollidierten zwei weitere Pkw - vermutlich aus Schaulust.

Die drei Pkw kollidierten gegen 11.00 Uhr am Samstagvormittag auf der Fahrspur in Fahrtrichtung Tirol. Kurz danach kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem weiteren Auffahrunfall von zwei Pkws - laut Polizei vermutlich aus Schaulust. Verletzt wurde niemand. Der Dalaaser Tunnel war eine Stunde lang gesperrt, was zu erheblichem Stau geführt hat. Die Feuerwehr Dalaas war mit 20 Personen im Einsatz.