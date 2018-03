Dornbirn fehlen zwei Hautärzte

Für knapp 390.000 Vorarlberger gibt es lediglich elf Kassenverträge für Hautärzte. Lange Wartezeiten sind daher vorprogrammiert. Besonders drastisch ist die Situation in Dornbirn, wo zwei von drei Hautärzten ihre Kassenverträge aus Altersgründen gekündigt haben.

Bis Ende Juni sollen die beiden freien Hautarztstellen in Dornbirn wieder besetzt sein, beruhigt VGKK-Obmann Manfred Brunner: „Wenn Ärzte ausscheiden, das ist ja in ca. 50 bis 60 Fällen im Jahr der Fall, dann muss man diese Stellen neu ausschreiben - und dann gibt es zeitlich teilweise Überlappungen. Aber das Problem in Dornbirn wird gelöst.“ An den monatelangen Wartezeiten würde das aber nichts ändern.

Fotolia/Evgeniy Kalinovskiy

Bernhard: Schulung der Bevökerung wichtig

Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) will nicht von einem Mangel an Hautärzten sprechen, sondern nimmt die Patienten in die Pflicht: „Wo sicher noch ein Verbesserungsbedarf besteht, ist die Schulung der Bevölkerung, dass auch unsere Allgemeinmediziner sich in dermatologischen Dingen sehr häufig gut auskennen.“ Laut Bernhard wäre es daher „schön, wenn man zuerst in die Praxis des Allgemeinmediziners ginge, bevor man sich den Termin mit dem Hautarzt ausmacht.“

Laut VGKK-Obmann Brunner können 90 Prozent aller dermatologischen Fälle vom Allgemeinmediziner behandelt werden. Brunner und Bernhard verweisen hier auch auf das Terminsystem, über das jeder Hausarzt einen Patienten an einen Facharzt überweisen kann - zumindest in dringlichen Fällen.