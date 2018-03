Polizei an Ostern verstärkt im Einsatz

Am langen Osterwochenende ist auch die Vorarlberger Polizei wieder verstärkt im Einsatz. Neben Verzögerungen und Staus auf den heimischen Straßen müssen sich die Verkehrsteilnehmer auch auf zahlreiche Schwerpunktkontrollen im ganzen Land einstellen.

Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen, Alkoholkontrollen und Zivilfahrten stehen dieses Wochenende bei der Polizei ganz oben auf der Liste. Laut Peter Rüscher von der Verkehrspolizei sind in den nächsten Tagen deutlich mehr Polizisten im Einsatz, um das Verkehrsaufkommen im Land zu überwachen.

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage rechnet Rüscher aber mit weniger Vorfällen als in den vergangenen Jahren. Bei Regen lassen die Vorarlberger ihre Motorräder nämlich vielfach in der Garage stehen. Neben den Schwerpunktaktionen müssen die Autofahrer aber auch mit zusätzlichen Verzögerungen und Staus rechnen. Der Höhepunkt des Rückreiseverkehrs wird laut Rüscher am Samstag und am Ostermontag erwartet.