Jugend-Bande in Lustenau ausgeforscht

Die Polizei in Lustenau hat eine Jugend-Bande ausgeforscht, der Sachbeschädigung sowie Nötigung zur Last gelegt wird. Die Jugendlichen trieben ihr Unwesen in einer Kirche, außerdem bedrohten die Jugendlichen einen 16-Jährigen mit dem Umbringen.

Vier Jugendliche aus Lustenau suchten laut Polizei die Kirche zum guten Hirten in Lustenau Hasenfeld gleich zweimal auf. Sie warfen mit Fußtritten Kerzenständer um. Dabei wurden Kerzen beschädigt und der Boden verschmutzt.

Mit dem Umbringen bedroht

Der gleiche Täterkreis bedrohte auch einen 16-jährigen Buben aus Lustenau. Sie drohten ihm, dass sie ihn umbringen würden, wenn er noch einmal an einer Demonstration teilnehmen würde.

Polizei konnte Täter ausforschen

Die Polizei in Lustenau konnte nun die Täter zu den drei Vorfällen ausforschen. Die beiden schweren Sachbeschädigungen wurden von zwei 13-Jährigen, einem 14-Jährigen und einem 15-Jährigen - alle aus Lustenau - verübt. Die Nötigung wird zwei 13-Jährigen, einem 14-Jährigen und einem 16-jährigen Burschen zur Last gelegt. Die Täter werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.