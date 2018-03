Justiz-Sparpaket: Kritik auch aus Vorarlberg

Der Präsident des Landesgerichts Feldkirch, Heinz Bildstein, schließt sich der Kritik der vier Präsidenten der Oberlandesgerichte an den Einsparungsplänen der Bundesregierung vollinhaltlich an.

Im Justizpalast in Wien sind am Donnerstag die vier Präsidenten und Präsidentinnen der Oberlandesgerichte (OLG) Wien, Graz, Linz und Innsbruck angetreten, um deutliche Worte an die Bundesregierung zu richten. Konkret sollen laut den Präsidentinnen und Präsidenten der OLG in den kommenden zwei Jahren 176 Stellen von Beamten und Vertragsbediensteten im Kanzleibereich eingespart werden, dazu kommen noch 40 Richteramtsanwärter.

Weitere 42 Richter und Staatsanwälte sollen nicht nachbesetzt werden. Das Budget 2018/19 sieht bei Richtern und Richteramtsanwärtern für heuer 2.519 Planstellen vor, 2019 sind es 2.479, also ein Minus von 40. Die Justiz zeigte massiven Widerstand gegen die verordneten Kürzungen - mehr dazu in „Schwere Schäden der Justiz“.

„Verlängerung der Verfahren“

Heinz Bildstein, Präsident des Landesgerichts Feldkirch, sagt gegenüber dem ORF Vorarlberg, dass er sich der Kritik der OLG-Präsidentinnen und -Präsidenten vollinhaltlich anschließe. Auch in Vorarlberg würden die Einsparungen eine Verlängerung der Verfahren bewirken.