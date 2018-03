Widerstand gegen geplante Kassen-Fusion

Die Bundesregierung will die Krankenkassen zusammenlegen, von 22 sollen nur 5 bestehen bleiben. Alle Gebietskrankenkassen sollen fusioniert werden. Die Zentralisierung sorgt in Vorarlberg für viel Widerstand.

Die türkis-blaue Bundesregierung plant, Versicherungsbeiträge zentral einzuheben, aber auch Verträge mit Systempartnern in Wien abzuschließen. Betroffen sind nicht nur die Versicherten sondern unter anderem auch Ärzte, Apotheker oder Physiotherapeuten. Eine Verwaltungsvereinfachung bringe keine Einsparungen, sagt Ärztekammerpräsident Michael Jonas.

Die Regierungspläne rund um die Kassen-Fusion sorgt in Vorarlberg für wenig Freude. Widerstand kommt nicht nur von der VGKK, sondern auch von Ärzten und Apothekern.

Jonas: Fusion bringt nichts

Ähnliche Pläne gab es bereits vor 15 Jahren, damals war laut Jonas eine Fusion bei der Pensionsversicherung für Arbeiter und Angestellte geplant. Damals gab es in Vorarlberg 40 Mitarbeiter, mittlerweile seien es 140 und gar nichts sei billiger geworden. Im Gegensatz, die Kosten steigen stetig, sagt Jonas. Die Apotheker befürchten zudem, dass viele lokale und schnelle Vereinbarungen, die auch Patienten zugute kommen, nicht mehr möglich wären.

Ein großes Thema in der Medizin ist, regionale Gegebenheiten zu berücksichtigen, erklärt Jonas. Vorarlberg investiere viel in die Vorsorge, andere Bundesländer hätten hingegen andere Kosten, beispielsweise spiele Alkoholismus in Burgenland eine größere Rolle als in Vorarlberg. Durch die Fusion könne darauf nicht mehr reagiert werden.

Verhandlungen starten am Freitag

Einen Vorteil könnten Vorarlberger Versicherte bei der Vereinheitlichung von Leistungen haben, sagt Apothekerkammer-Präsident Jürgen Rehak. So gebe es einige Teilbereiche, wie die Zahnmedizin oder die Augenheilkunde, über die die Kunden jammern. In diesen Bereichen hätte die Vorarlberger Gebietskrankenkasse laut Rehak sicherlich noch Luft nach oben. Ab Freitag wird in Salzburg über die Zukunft der österreichischen Krankenkassen verhandelt.