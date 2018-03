SCR Altach verlängert Vertrag mit Aigner

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat den Vertrag mit Routinier Hannes Aigner bis Sommer 2019 verlängert. Der 37-jährige Angreifer verbuchte in 34 Saisoneinsätzen neun Treffer und vier Vorlagen für den aktuellen Tabellenachten.

Hannes Aigner wechselte im Sommer 2012 ins Rheindorf und absolvierte in dieser Zeit 177 Spiele für den SCR Altach, 95 davon in der höchsten österreichischen Spielklasse. Laut SCR-Geschäftsführer Georg Zellhofer nimmt Aigner aufgrund seiner Erfahrung eine bedeutende Rolle in der Mannschaft ein. Nach der langen Verletzungspause fühlt sich Aigner wieder völlig fit, er habe keine Beschwerden mehr.