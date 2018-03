Millionenaufträge aus der Schweiz für Kaufmann

Die Bregenzerwälder Zimmerei und Tischlerei Kaufmann hat zwei Millionenaufträge aus der Schweiz an Land ziehen können. Der Großteil der Wertschöpfung bleibt nach Unternehmensangaben in der Region.

In Zürich baue man eine Wohnanlage mit 33 Wohneinheiten für Studenten und Asylsuchende, in Nördlingen werde ein neues Businesshotel mit 48 Zimmern errichtet, teilt das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Beide Projekte werden in Holzmodulbauweise errichtet und wurden vom Dornbirner Architektenbüro Johannes Kaufmann geplant.

Schlüsselfertig zur Baustelle

Die 141 Raummodule werden in Reuthe im Bregenzerwald gemeinsam mit lokalen Handwerksbetrieben schlüsselfertig produziert. Dadurch bleibe eine Großteil der Wertschöpfung in der Region. Die vollständig eingerichteten Hotelzimmer und Wohneinheiten werden schlüsselfertig zur Baustelle transportiert und innerhalb von wenigen Tagen aufgerichtet.

Kurze Bauzeiten

Für die Wohnanlage in Zürich beginnen die Arbeiten im April, Anfang September werden die 33 Wohneinheiten in der dreistöckigen Wohnanlage, die aus zwei Baukörpern besteht, beziehbar sein.

Produktionsbeginn der 48 Viersterne-Hotelzimmer ist für Ende Juni geplant, im November soll das Hotel dann eröffnet werden.