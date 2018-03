Schule ohne Turnsaal: Lösung in Sicht

In der Dornbirner Ausweichschule am Fischbach fehlt ein Turnsaal. Elternvertreter protestieren gegen die fehlende Sportmöglichkeit. Nach einem Bericht des ORF Vorarlberg zeichnet sich eine Lösung ab.

In der Ausweichschule waren bereits drei Volksschulen vorübergehend untergebracht. Das ist dann der Fall, wenn alte Gebäude saniert oder erneuert werden. Mitte Februar ist die Volksschule Haselsstauden in die Ausweichschule eingezogen. Statt einem Turnsaal gibt es nur einen kleinen Bewegungsgraum - es handelt sich dabei um ein umfunktioniertes Klassenzimmer.

Elternvertreter haben vorgeschlagen, im nahen Gewerbepark im FM Hämmerle-Areal einen Raum anzumieten. Von Seiten der Stadt heißt es, dass neben hohen Investitionen die Miete unverhältnismäßig hoch wäre. Man ersuche um Verständnis. Nach einem Bericht des ORF Vorarlberg über den fehlenden Turnsaal könnte sich nun eine Lösung abzeichnen.

Antrag in der Stadtvertretung

SPÖ, FPÖ , Grüne und NEOS haben am Mittwoch einen Antrag eingebracht, einen Raum für den Sport der Kinder zu mieten. In der Stadtvertretungssitzung am Dienstag nach Ostern soll dieser Antrag beschlossen werden. Die vier Parteien zeigen sich zuversichtlich, dass die ÖVP zustimmen wird.

Zudem haben die vier Parteien gemeinsam beantragt, dass der Bau einer Turnhalle unmittelbar bei der Ausweichschule geprüft wird. Diese Halle könnte auch verschiedenen Vereinen zur Verfügung stehen.