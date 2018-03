Pflege: Ministerin beruft sich auf Föderalismus

Die Finanzierung der Pflege ist ein viel diskutierte Thema. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kann sich einen 24-Stunden-Pflegezuschuss des Bundes vorstellen, Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) beruft sich auf den Förderalismus.

Wallner will noch heuer die Abschaffung des Vermögensregresses in Vorarlberg auch bei der 24-Stunden-Pflege. Es brauche ein Paket für das ambulante Angebot, Diesbezüglich nannte er etwa die Möglichkeit, den 24-Stunden-Pflegezuschuss des Bundes in Höhe von 550 Euro pro Monat zu erhöhen - mehr dazu in 24-Stunden-Pflege: Wallner-Vorstoß wird begrüßt .

„Was braucht der Mensch?“

Die Möglichkeit der mobilen Hauskrankenpflege liege in der Finanzierung der Länder, so Ministerin Hartinger-Klein. Es gebe in Österreich den Föderalismus, jedes Bundesland mache das anders.

Die Erhöhung der Bundeszuschüsse bei der 24-Stunden-Pflege sei der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz sei, was der Mensch brauche. Das könne eine 24-Stunden-Betreung, eine mobile Hauskrankenpflege oder eine stationäre Betreuung sein.