ÖVP und Grüne uneinig in der Bildungspolitik

In der Bildungspolitik vertreten die Regierungspartner ÖVP und Grüne zum Teil äußerst unterschiedliche Ansichten. Die Grünen waren vor einem Sparen auf Kosten der Grünen, die ÖVP spricht von ideologischen Scheuklappen.

Die von der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung geplante Streichung des Integrationstopfes treffe 6.000 Schüler in Vorarlberg, sagt Grünen-Integrationssprecherin Vahide Aydin. Mit Testungen bereits in der dritten Klasse würde schon bei den Kleinsten über eine Aufnahme ins Gymnasium entschieden - so ersticke die Bundesregierung freudvolles Lernen, so Grünen-Bildungssprecher Daniel Zadra.

ÖVP-Bildungssprecher Julian Fässler ortet bei seinen Kollegen von den Grünen „ideologische Scheuklappen“. Unter der neuen Bundesregierung steige das Bildungsbudget von 8,4 auf 8,8 Milliarden Euro. Die von den Grünen kritisierten separaten Deutsch-Förderklassen verteidigt Fässler: Ziel dieser Klassen sei es, rasch die deutsche Sprache zu vermitteln.

