S18-Aufschub: Lustenauer Bürgermeister frustriert

Der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) zeigt sich von der neuerlichen Verzögerung für die S18-Trassenentscheidung enttäuscht. Er spricht im ORF Vorarlberg-Interview von Tragik und Frustration. Es gebe keine andere Lösung.

Bis vor kurzem hatten die Projektverantwortlichen der Straßengesellschaft ASFINAG erklärt, dass die Entscheidung zwischen den zwei möglichen Trassen für die geplante Verbindung in die Schweiz in diesem Jahr fallen soll. Nun gab die ASFINAG bekannt, die Entscheidung bis 2020 zu verschieben.

Erst in zwei Jahren soll also feststehen, ob die Trasse durch das Ried oder am Ostrand von Lustenau verlaufen soll. Der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP), einer der Befürworter der S18, zeigt sich über die Entscheidung der ASFINAG enttäuscht.

„Weitere 9 Jahre Schwerverkehr durch Lustenau“

Mit dieser Entscheidung scheine es so, dass es nun weitere neun Jahre dauern werde, bis es zu einer endgültigen Trassenentscheidung kommen werde, so Fischer im ORF Vorarlberg-Interview. Das bedeute auch, dass ein Teil des Schwerverkehrs weiterhin durch das Zollamt Au/Lustenau abgewickelt werde und so der Schwerverkehr weiter mitten durch das Siedlungsgebiet in Lustenau geführt werde.

Die neuerliche Aufschiebung sei in gewisser Sicht extrem tragisch und sehr frustrierend in seiner politischen Arbeit, sagt Fischer. Es gebe aber keine andere Lösung als die S18.

Bürgermeister Kurt Fischer im Gespräch mit ORF Vorarlberg-Redakteur Peter Metzler

ASFINAG verschiebt Trassenentscheidung

Erst am Mittwoch hatte die ASFINAG bekannt gegeben, die Entscheidung für die Trassenführung der S 18, der Bodensee-Schnellstraße, zu verschieben. War zuletzt noch von einer Entscheidung bis Ende des Jahres 2018 die Rede, hatte die ASFINAG-Geschäftsführung am Mittwoch von 2020 als neuem Termin gesprochen. Die Begründung: Man brauche mehr zusätzliche Zeit, um umfassende Grundlagenforschungen durchzuführen. So seien unter anderem 180 Bohrungen geplant, um die Bodenbeschaffenheit genau abzubilden.

Link: