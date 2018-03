Wechsel in der Geschäftsführung bei Erne Fittings

Die Erne Fittings GmbH mit Sitz in Schlins hat einen neuen Geschäftsführer: Der Linzer Gernot Heigl übt diese Funktion seit dem 1. März aus, berichtet die Wirtschaftspresseagentur.

Heigl ergänzt damit das dreiköpfige Geschäftsführungsteam, dem auch Andreas Rösslhuber und Gerold Freudenthaler angehören. Der vierte Geschäftsführer Christoph Geiger scheidet Ende März aus dieser Funktion aus. Vergangenen Juni hatte Geschäftsführer Thomas Smetana nach Auffassungsunterschieden über die zukünftige Positionierung und Ausrichtung das Unternehmen verlassen - mehr dazu in Geschäftsführer Smetana verlässt Erne Fittings.

Erne Fittings mit Sitz in Schlins ist Teil der Erne Gruppe (mit einer Fitting Division und einer Automotive Division) und hat sich auf die Fertigung und den Vertrieb von fest verschweißbaren Rohrleitungsverbindungen spezialisiert. Es werden weltweit sowohl die Öl- und Gasindustrie als auch die chemische Industrie und der Kraftwerksbau beliefert. Das Unternehmen befindet sich in einem Umstrukturierungsprozess, nachdem es Ende 2016 vor der Insolvenz stand - mehr dazu in Erne Fittings holt Ex-OMV-Chef Ruttenstorfer.