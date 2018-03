Säulen von Rollstuhl-Basketballturnier gestohlen

Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat sich am Sonntag in Altach zugetragen: Unbekannte entwendeten in den frühen Morgenstunden zwei Luftsäulen, die bei einem Rollstuhl-Basketballturnier eingesetzt worden waren.

Die Diebstähle ereigneten sich Polizeiangaben zufolge zwischen 5.00 und 6.00 Uhr am Sonntag. Die beiden elektrisch betriebenen Säulen waren im Veranstaltungssaal „KOM“ anlässlich des 41. Internationalen Rollstuhl-Basketballturniers aufgestellt worden. Sie sind jeweils etwa 2,5 Meter hoch. Auch eine „Beachflag“ mit einem Unternehmenslogo wurde gestohlen. Die Polizei Altach bittet um Hinweise unter der Nummer 059 133 8151.

Zwei Ticketautomaten beschädigt

Mithilfe erbittet auch die Polizei Dornbirn: Am Bahnhof Dornbirn-Haselstauden wurden am Montagvormittag zwischen 8.00 und 12.55 Uhr zwei Ticketautomaten beschädigt. Laut Polizei dürften die Täter mehrmals mit einem Hammer gegen die Displays geschlagen haben. Der Schaden beträgt 6.500 Euro. die Polizei ersucht um Hinweise unter der Nummer 059 133 8140.