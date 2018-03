Sportvereine kämpfen mit Datenschutz

Die ab Ende Mai geltende Datenschutzgrundverordnung der EU sorgt bei den Vorarlberger Sportvereinen für Unmut. Die Verordnung verschärft die Bestimmungen bei der Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten.

Ziel der neuen Datenschutzverordnung ist es, mit Daten sorgsamer umzugehen, als dies bisher in großen Konzernen wie Facebook oder Google der Fall war. In den rund 1.000 ehrenamtlich organisierten Sportvereinen des Landes löst sie vor allem Ärger aus.

Veröffentlichung von Ergebnissen als Rechtsfrage

Der sensible Umgang mit personenbezogenen Daten sei ein sinnvolles Ziel, sagt Michael Zangerl, Leiter des Sportreferats im Landhaus. Die ab Ende Mai gültige Datenschutzverordnung sei zwar für Weltkonzerne gedacht, wirke sich aber bis in den kleinsten Turnverein aus. Damit müssten sich Personen, die ohnedies ehrenamtlich tätig sind, mit einer zusätzlichen Materie auseinandersetzen.

Dabei gibt es laut Zangerl nach wie vor Unsicherheiten. So sei offen, ob bzw. in welcher Form Ergebnislisten eines lokalen Rennens im Internet publiziert werden dürften. Nicht restlos geklärt sei auch die Frage, wie es um die Veröffentlichung von Bildern der Preisträger stehe. Die neuen Bestimmungen seien zu bewältigen, betont Zangerl, er ärgere sich aber darüber. Die ehrenamtlich Tätigen sollten sich ihm zufolge nicht mit Gesetzestexten herumschlagen müssen, sondern am Beckenrand oder in der Turnhalle stehen.

