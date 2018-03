Nachtbus-Angebot für Bregenzerwälder Jugend

Ab April wird der Bregenzerwälder Nachtbus neu geführt und erstmals an das Rheintal angebunden. Durch die neue Linienführung sollen nahezu alle Gemeinden im Bregenzerwald profitieren - und darüber hinaus vor allem junge Menschen.

Die Linie N8 sorgt ab 7. April dafür, dass Nachtschwärmer sicher nach Hause kommen. Erstmals wird damit eine Nachtbuslinie aus dem Bregenzerwald an das Rheintal angebunden. Das sei ein langersehnter Wunsch der Bregenzerwälder Jugend gewesen, sagt Bernhard Kleber, der Verkehrssprecher der REGIO Bregenzerwald.

Angebot in beide Richtungen

„Sozusagen Ausgangspunkt ist der Bahnhof in Schwarzach. Dort kommen die Züge von Bregenz Richtung Dornbirn zusammen und von dort weg erfolgt dann der Transport in den Bregenzerwald“, sagt Kleber. Dort wiederum gebe es von Egg aus weitere Anbindungen in den Vorderbregenzerwald. Danach fahre der Nachtbus weiter bis in den hinteren Bregenzerwald nach Schoppernau.

In Schwarzach fährt die Nachtbuslinie künftig um 1.35 Uhr ab, in Egg steht um 1.55 Uhr eine zusätzliche Linie zur Verfügung. Das Angebot geht auch in die andere Richtung. Wer aus dem Rheintal kommend eine Abendveranstaltung im Bregenzerwald mit öffentlichen Verkehrsmitteln besuchen will, kann das Auto stehen lassen und mit der Nachtbuslinie ab Bezau den sicheren Nachhauseweg antreten.