Vorarlberg Lines verzeichnet Rekordumsatz

Die Vorarlberg Lines Bodenseeschiffahrt hat im vergangenen Jahr zwar einen Rückgang bei den Passagierzahlen, aber dafür einen neuen Umsatzrekord verzeichnet. Am Karfreitag startet das Unternehmen mit sechs Schiffen in die neue Saison.

Der Umsatz der Vorarlberg Lines stieg 2017 um knapp vier Prozent und erstmals in der Firmengeschichte über die 5-Millionen-Euro-Grenze (5,08 Mio. Euro). Das Schifffahrtsunternehmen zählte insgesamt rund 545.000 Passagiere - um mehr als sechs Prozent weniger als im Jahr davor.

Halbe Million Euro in Instandsetzungen investiert

Das Passagierminus begründet Geschäftsführer Alexandro Rupp mit der um zwei Wochen kürzeren Saison sowie mit dem unbeständigen Wetter im August und September. Das Plus beim Umsatz resultiere hingegen aus der guten Entwicklung im Eigen- und Chartergeschäft.

Für die heurige Saison investierte Vorarlberg Lines in den vergangenen Monaten insgesamt 500.000 Euro in Instandsetzungen, sagt Rupp. So wurde beispielsweise die Gastronomie der gesamten Flotte saniert. Am Karfreitag startet Vorarlberg Lines wieder mit sechs Schiffen in die Saison. Die Ticketpreise wurden um 1,6 Prozent erhöht.