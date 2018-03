Kaum Nachfrage nach Elektro-Mopeds

Die Vorarlberger stehen laut Händler auf klassische Roller und „Naked Bikes“. Während der Elektromotor bei Fahrrädern immer beliebter wird, ist er bei Mopeds und Motorrädern noch nicht angekommen. Die Nachfrage ist laut Händler eher gering.

Nur eine untergeordnete Rolle spielen bei den Händlern elektrisch betriebene Mopeds oder Motorräder. Während sich diese Form des Antriebs bei Fahrrad-Kunden bereits voll durchgesetzt habe, bestehe im motorisierten Zweirad-Bereich nur eine geringe Nachfrage, heißt es bei den Händlern.

Mehr Neuzulassungen im Jahr 2017

2.200 Mopeds und Motorräder wurden in Vorarlberg im vergangenen Jahr laut Wirtschaftskammer neu zugelassen. Das seien 59 mehr als im Jahr davor, sagt Fachgruppengeschäftsführer Michael Hollersbacher. Auch bei der Gesamtzahl der zugelassenen motorisierten Zweiräder habe es 2017 einen leichten Anstieg gegeben - und zwar um gut 1.000 Stück auf insgesamt 42.400 Mopeds und Motorräder.

Trend geht Richtung Retro-Look

Hollersbacher zufolge gibt es derzeit in Vorarlberg 20 Zweirad-Fachgeschäfte, die mit diesen Fahrzeugen handeln. Zu den größten Anbietern zählt Zweirad Loitz mit Sitz in Lauterach. Besonders beliebt bei den Kunden seien sogenannte „Naked Bikes“ - das sind Straßen-Motorräder ohne Voll- oder Teil-Verkleidung, sagt Loitz-Verkäufer Markus Loböck. Aber auch die Nachfrage nach der klassischen Vespa sei ungebrochen groß. Laut Loböck geht der Trend beim Aussehen der Fahrzeuge immer mehr in Richtung Retro-Look.