Mann attackiert dreijähriges Kind

Ein dreijähriges Kind ist am Sonntag von einem 21-jährigen Mann auf einem Spielplatz in Frastanz attackiert worden. Der Mann, der unter einer psychischen Störung leidet, schlug den Kopf des Kindes mehrfach gegen einen Stein.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 13.40 Uhr im Gemeindepark in Frastanz. Der Bub spielte im Sandkasten, als plötzlich der 21-jährige Mann auf das Kind losging. Er schlug den Kopf des Kindes mehrfach gegen einen im Boden eingelassenen Stein. Der Man leidet an einer - vermutlich schweren - autistischen Störung.

Die Mutter und die 17-jährige Schwester des Kleinkindes reagierten sofort und griffen und rissen den Mann vom Kind weg. Auch der Betreuer des autistischen Mannes war Sekunden später beim Kind und griff in das Geschehen ein.

Der Bub erlitt durch den Angriff eine Platzwunde am Kopf, die genäht werden musste. Der 21-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und ins Landeskrankenhaus Rankweil gebracht.

Was ist Autismus?

Bei Autismus handelt es sich laut Autistenhilfe.at um eine Entwicklungsstörung, die Auswirkungen darauf hat, wie sich eine Person verhält, kommuniziert, mit anderen Menschen in Beziehung tritt und die Umwelt wahrnimmt. Autismus wird oft auch als Informations- und Wahrnehmungsverarbeitungsstörung bezeichnet. Dieser Begriff verdeutlicht, dass Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Informationen, die sie in der Umwelt wahrnehmen, auf andere Art und Weise verarbeiten.