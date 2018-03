Schwer verletzt: Rodlerin stürzt vier Meter ab

Bei einem Rodelunfall in Bezau ist am Sonntag eine deutsche Urlauberin schwer verletzt worden. Die 28-Jährige geriet über den Pistenrand hinaus und stürzte über einen Felsabsatz rund vier Meter in die Tiefe.

Die 28-jährige Frau war am Sonntag gegen 11.00 Uhr mit einem Rodel alleine auf der Naturrodelbahn Baumgartenhöhe-Sonderdach von der Bergstation in Richtung Tal unterwegs. In einer Rechtskurve im oberen Viertel der Strecke geriet sie über den linken Pistenrand und fuhr dort auf der harten Firnoberfläche cirka 25 Meter den Hang hinunter, heißt es bei der Polizei.

Brüche und Gesichtsverletzungen

Am Ende des Hanges stürzte sie über einen Felsabsatz rund drei bis vier Meter in die Tiefe, wodurch sie laut Polizei Brüche im Hüftbereich und oberflächliche Gesichtsverletzungen erlitt. Die Verletzte wurde mit dem Hubschrauber geborgen und in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.