Krone Hotel in Dornbirn will massiv ausbauen

Das Krone Hotel in Dornbirn will ausbauen. 48 zusätzliche Zimmer sollen entstehen, heißt es bei der Wirtschaftspresseagentur. Derzeit laufen die Behördenverfahren für das millionenschwere Bauvorhaben.

Das alteingesessene Krone Hotel in der Nachbarschaft des Krankenhauses Dornbirn möchte seine Betten- und Übernachtungskapazitäten massiv erhöhen, bestätigt Geschäftsführerin Bettina Rhomberg von der Hotel Krone GmbH im Gespräch mit der Wirtschaftspresseagentur. Im Kern gehe es bei dem geplanten Bauvorhaben zuerst um den Abriss des bestehenden Bettentraktes mit 23 Zimmern, der sich zwischen dem Gasthaus-Gebäude und dem fünfgeschossigen Hotelteil befindet.

Hier soll an gleicher Stelle in weiterer Folge ein vergrößerter, vierstöckiger Bettentrakt mit dann 48 Zimmern entstehen, so Rhomberg. Derzeit seien die damit zusammenhängenden Verfahren zur gewerbebehördlichen Genehmigung im Gange. Die Plan- und Beschreibungsunterlagen seien bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn eingereicht worden.

Baustart für 2018 geplant

Wenn alles nach Plan läuft, soll noch 2018 mit dem Abriss und einem Teil des Neubaus begonnen werden, sagt Rhomberg. Bestenfalls könne man das Bauvorhaben im Jahr 2019 abschließen. Eine konkrete Angabe zum Investitionsvolumen könne man noch nicht machen, es liege allerdings sicherlich in der Höhe von mehreren Millionen Euro.

Zimmer nicht mehr zeitgemäß

Rhomberg begründet den Wunsch nach Errichtung eines neuen und größeren Bettentraktes damit, dass die Zimmer in jenem zum Abriss vorgesehenen Trakt nicht mehr zeitgemäß seien. Es sollen nicht nur mehr Gäste im Hotel Platz haben, sondern das Angebot soll zudem modernisiert werden, erklärt Rhomberg.

Das Krone Hotel in Dornbirn wird von der Familie Thomas Rhomberg in fünfter Generation geführt. Die Wurzeln reichen in das Jahr 1816 zurück. Derzeit werden 60 Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem Hotelangebot gibt es im Krone Hotel auch einen Gasthaus/Restaurant-Betrieb sowie eine Bar.