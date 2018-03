Baubeginn für MPREIS in St. Gallenkirch

Mit der von dem Lebensmittelhändler MPREIS geplanten Expansion in Vorarlberg wird es nun ernst. Nach Ostern ist Baubeginn für eine Filiale der Tiroler Supermarktkette in St. Gallenkirch.

Mehrere Monate der Projektplanung waren dem Baubeginn vorausgegangen, sagt Pressesprecherin Claudia Panzl auf ORF-Anfrage. In St. Gallenkirch werde neben der MPREIS-Filiale auch ein Bäckerei-Café der hauseigenen Marke ‚Baguette‘ errichtet. Die Eröffnung ist für den Herbst geplant. Für eine weitere Filiale in Hohenems sei man noch in der Vorprojekts-Phase, heißt es bei MPREIS.

Drei Supermärkte gebe es in Vorarlberg bereits. Diese befinden sich im Kleinwalsertal und in Gaschurn und hätten sich bewährt. Von der Konkurrenz wolle man sich laut dem Unternehmen insbesondere durch die Architektur der Märkte abheben - mehr dazu in: MPREIS expandiert in Vorarlberg.