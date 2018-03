Häufung von Hoteleinbrüchen im Montafon

Gleich sieben Mal haben Unbekannte im Februar und März in Hotels im Montafon eingebrochen. Die Täter erbeuteten jeweils Bargeld aus Rezeptionen und Büros. Die meisten Einbrüche waren in St. Gallenkirch und Gaschurn.

Mitte März brachen Unbekannte an einem Wochenende in einer Nacht gleich in vier Hotels ein und erbeuteten dabei Bargeld. Schon im Februar hatte es drei ähnliche Vorfälle gegeben, bestätig Horst Spitzhofer von der Landespolizeidirektion. Auch ein Hotel in Schruns sei betroffen gewesen.

Kein Zusammenhang

Von einer Einbruchsserie wollen die Behörden trotz sieben Einbrüchen im Februar und März dennoch nicht sprechen. Spurentechnisch sei ein Zusammenhang derzeit nicht nachweisbar, heißt es bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen noch.