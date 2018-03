Paragleiter bei Absturz tödlich verletzt

Ein 38-jähriger Paragleiter hat am Sonntag im Bregenzerwald bei einem Absturz aus rund 20 Meter Höhe tödliche Verletzungen erlitten. Der dreifache Vater schlug laut Polizei ungebremst auf den Boden auf und starb noch an der Unfallstelle.

Der 38-jährige Deutsche aus dem Raum Stuttgart startete gegen 14.00 Uhr mit seinem Paragleiter von der Baumgartner Höhe in Richtung Landeplatz Bezau. Zum Unfallzeitpunkt herrschten laut Polizei Sonnenschein und leicht böige Windverhältnisse.

Beim Landeanflug klappte der Schirm in rund 20 Meter Höhe plötzlich aus noch unbekannter Ursache zusammen und der nach Polizeiangaben erfahrene Paragleiter schlug ungebremst am Boden auf. Der 38-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Mehrfachverletzungen.