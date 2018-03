Waldbrand am Muttersberg: Seilbahn gestoppt

Am Muttersberg in Bludenz ist am Sonntagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer entfachte gegen 16.00 Uhr im Bereich einer Seilbahnstütze. Der Bahnbetrieb musste vorübergehend gestoppt werden.

Die Feuerwehren Bludenz, Bings und Nüziders konnten das Feuer bis 18.00 Uhr löschen. Danach konnte die Seilbahn wieder in Betrieb genommen werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.