Rauch: 85-Jähriger von Brandmelder geweckt

Ein Brandmelder könnte einen 85-Jährigen in Hohenems vor Schlimmen bewahrt haben. Er wurde in der Nacht auf Sonntag vom Alarm des Brandmelders geweckt, da es in seinem Haus zu rauchen begann. Ursache war ein vergessener Topf.

Kurz nach Mitternacht wurde der Pensionist vom Alarm des Brandmelders aus dem Schlaf gerissen. Als er den starken Rauch in seinem Haus bemerkte, alarmierte er die Feuerwehr.

Ursache für die Rauchentwicklung war ein abgestellter Kochtopf auf der eingeschalteten Herdplatte. Der 85-Jährige wurde zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht.

Link: