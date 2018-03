Allgäu Airport: Mehr Flügen und Destinationen

Ab 25. März 2018 gilt der neue Sommer-Flugplan beim Allgäu Airport in Memmingen im benachbarten Deutschland. Die Auswahl an Flugdestinationen am Flughafen war noch nie so groß wie jetzt.

Der Allgäu Airport wartet mit dem neuen Flugplan mit mehr Destinationen und mehr Flügen auf. Geschäftsführer Ralf Schmid rechnet mit fast einer Million Fluggäste allein im Sommer - das wäre ein Plus von 30 Prozent.

Verantwortlich für das rasante Wachstum seien die beiden Flugesellschaften Ryanair und Wizz Air, die ihr Angebot stetig erweitern, so Schmid. Ab Ende April fliegt Ryanair Burgas in Bulgarien an und ab Mai wird Athen als neue Destination angeboten.

Polen und Ägypten

Wizz Air hat die polnische Stadt Kattowitz neu im Angebot. Wizz Air bietet nun bei den Flügen nach Sofia und Skopje auch mehr Sitzplätze an, ein größerer Airbus wird eingesetzt.

Im Sommer gibt es auch wieder viele Charterflüge. Erstmals hat auch FTI, der viertgrößte europäische Reiseveranstalter, den Flughafen Memmingen in sein Programm aufgenommen. Er fliegt nach Hurghada in Ägypten.

