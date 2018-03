Drängler verursachen viele Unfälle auf A14

Auf der A14 im Abschnitt zwischen Hörbranz und Feldkirch kommt es im Jahr im Schnitt zu 350 Unfällen. Drängeln und Unaufmerksamkeit sind die häufigsten Unfallursachen. Die meisten Unfälle passieren bei Auf- und Abfahrten.

Hauptsächlich seien Abstandverletzungen, nicht angepasste Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit für die Unfallzahlen verantwortlich, so Michael Nachbaur, Chefinspektor der Autobahnpolizei Dornbirn.

Derzeit wird die Situation durch die Brückensanierung auf Höhe Dornbirn/Nord verschärft. Man habe hier sogar mehr Sicherheitseinrichtungen als vorgeschrieben angebracht, sagt Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele. Dazu würden etwa Vorwarner im Vorfeld der Baustelle und Blitzlampen zählen. Zudem habe man die Auffahrtsspur in Richtung Tirol verlängert.

Situation bei den Kreisverkehren

Pro Tag passieren rund 3.000 Fahrzeuge in jede Richtung diesen Abschnitt. Die Unfälle ereignen sich meist bei den Auf- und Abfahrten. Man habe bereits ein Konzept erarbeitet, um in den nächsten Jahren die Kreisverkehre bei den Abfahrten zu verbessern und die Rückstaus zu reduzieren, so Siegele.

Außerdem werde heute der Bereich zwischen Bregenz und Hohenems von externen Experten auf die Verkehrssicherheit überprüft.

Links: