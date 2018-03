Zahl der Wohnungseinbrüche gestiegen

Die Zahl der Anzeigen in Vorarlberg ist 2017 gestiegen. Laut Anzeigen-Statistik gab es deutlich mehr Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser als im Jahr davor. Zurückgegangen ist die Zahl der angezeigten Gewaltdelikte.

Die Anzahl an gerichtlich strafbaren Delikten in Vorarlberg ist innerhalb eines Jahres um 111 Delikte auf insgesamt 20.037 Delikte gestiegen. Die Aufklärungsquote ist laut Polizei mit 60,0 Prozent in Vorarlberg weiterhin die höchste in ganz Österreich.

Einbrüche in 176 Wohnhäuser

Die Polizei brachte letztes Jahr 229 Fälle von Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser zur Anzeige. 176-mal waren Wohnhäuser betroffen. Die Gesamtzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr damit um 49 Fälle erhöht, liegt aber laut Polizei im Schnitt der letzten Jahre.

Polizei

Hinsichtlich des Zeitpunkts der Vorfälle bestätigten sich auch dieses Jahr die Erkenntnisse der Vergangenheit erneut: Abwesenheiten während der Sommermonate und Dämmerungszeiten in Herbst- und Wintermonaten werden häufig von Tätern als Gelegenheit zum Einbruch genutzt.

35 Fahrzeug-Diebstähle

Die Zahl der Kfz-Diebstähle ist um vier Fälle auf insgesamt 35 Fälle gestiegen, wobei die Aufklärungsquote von 12.9 Prozent auf 42.9 Prozent gestiegen ist. Es handelte sich dabei um 13 Pkw-Diebstähle, 20 Diebstähle von Krafträdern und in zwei Fällen wurden Lkws gestohlen.

Weniger Gewaltdelikten

Im Jahr 2017 wurden 2.080 Fälle von Gewaltdelikten angezeigt, 42 Fälle weniger als 2016. Davon konnten in 1.902 Fällen die Täter ermittelt und zur Anzeige gebracht werden – was eine gleichbleibend hohe Aufklärungsquote von 91,4 Prozentpunkten bedeutet. Alle besonders schweren Fälle vorsätzlicher Tötung konnten die Ermittler im Jahr 2017 klären.

Internet-Kriminalität gestiegen

Die Anzeigen im Bereich Internetkriminalität (Cybercrime) sind von 652 auf 722 Fälle gestiegen, wobei es sich meistens um Internetbetrug handelte (498 Fälle). In 42,5 Prozent der Fälle konnten jedoch Täter ausgemittelt werden.

Wirtschaftskriminalität gesunken

Die Wirtschaftskriminalität ist im letzten Jahr mit 2.328 Fällen gesunken (Minus von 80 Fällen). Die Aufklärungsrate mit liegt dabei auf einem weiterhin hohen Wert von 60,4 Prozent (65 Prozent im Jahr 2016). Der Großteil davon sind Betrugshandlungen.

Projekt „Gemeinsam sicher“

Die stabile Sicherheitslage Vorarlbergs auf einem hohen Niveau zu halten, ist der zentrale Schwerpunkt für die Polizei im Jahr 2018. Das bedeutet auch ausreichend Personal zu lukrieren und junge Menschen für den Polizeiberuf zu begeistern. Je mehr Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sind, desto intensiver kann der Fokus auf die Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von Strafdelikten gelegt werden.

Im Bereich der Eigentumskriminalität gilt wiederum als vorrangiges Ziel, Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser entgegenzuwirken, indem die polizeilichen Maßnahmen konsequent fortgeführt werden. Das Projekt „Gemeinsam sicher“ soll helfen, Kriminalität früher zu erkennen oder gar zu verhindern. Der Schwerpunkt im kommenden Jahr liegt auf der Umsetzung des Projekts.