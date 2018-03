Gargellen plant zweiten Speichersse

In Gargellen im Montafon soll ein zweiter Speichersee zur Beschneiung entstehen. Angesichts der hitzigen Diskussionen rund um den Speichersee in der Silvretta Nova erwarten die Bergbahnen Gargellen auch bei ihrem Projekt Einsprüche.

Der Plan der Bergbahnen Gargellen sieht vor, dass neben dem bestehenden Schafbergsee bis in zwei Jahren ein zweiter Speicherteich errichtet wird. Der bestehende Speichersee fasst 40.000 Kubikmeter, der geplante 70.000 Kubikmeter.

ORF

„Schneesicherheit für Wirtschaftsstandort“

Die Bergbahnen Gargellen erwarten Widerstand von Naturschützern. Man müsse aber wie andere Skigebiete auch die Hausaufgaben machen, damit der Betrieb der Skilifte auch in schneearmen Wintern gesichert sei, so Geschäftsführer Thomas Lerch. Man brauche die Schneesicherheit, um den Wirtschaftsstandort sichern zu können.

Die Pläne seien fast fertig, die Angebote habe man eingeholt, sagt Lerch im ORF Vorarlberg-Interview. Der zweite Speichersee würde rund sechs Millionen Euro kosten. In zwei Wochen wollen die Bergbahnen Gargellen das Projekt einreichen.

Aufregung um Schwarzköpfle-Speichersee

Seit fast vier Jahren laufen die Planungen für den größten Beschneiungs-Speichersee in Vorarlberg. Im Skigebiet Silvretta Montafon soll im Gemeindegebiet von St. Gallenkirch in bisher unberührter hochalpiner Natur der Schwarzköpfle-Speichersee entstehen: 6,5 Hektar groß - so groß wie zwölf Fußballfelder, mit einem Fassungsvermögen von 307.200 Kubikmeter und einem 26 Meter hohen Damm - mehr dazu in Naturschutzbund kämpft um Parteistellung.