Energy Globe für 11er und Kindergärten

Der Energy Globe 2018 geht an die Firma 11er in Frastanz und die Lustenauer Kindergärten. 11er produziert aus Kartoffelresten Biogas, die Kindergarten-Kinder haben sich mit dem bewussten Umgang mit Energie auseinandergesetzt.

Die Firma 11er produziert seit dem Vorjahr aus Kartoffelresten Biogas, mit dem Lkws angetrieben werden, die wiederum für den Kartoffelnachschub aus Bayern sorgen. Die biogenen Abfälle in der Kartoffelverarbeitung werden in der Anlage zu Biomethan in Erdgasqualität umgewandelt und für den Transport der Rohkartoffeln von Bayerns nach Frastanz eingesetzt.

Nach Angaben des Energieinstituts Vorarlberg werden damit rund 5.500 Tonnen CO2 im Jahr eingespart. Die konsequente Umsetzung der Prozesskette bis hin zur Abdeckung des Transports mit erneuerbarer Energie sei in Vorarlberg einzigartig, so Josef Burtscher, Energieinstitut Vorarlberg-Geschäftsführer und Jury-Vorsitzender. Die Umsetzung sei beispielhaft ausgeführt.

Markus Gmeiner/ Energieautonomie

Altersgerechtes Energiesparen in Lustenau

Mit dem Energy Globe wurde auch die Energiemeisterschaft der Lustenauer Kindergärten ausgezeichnet. Auf Initiative der Gemeinde haben rund 90 Pädagoginnen mit 550 Kindern gezeigt, dass altersgerechtes Energiesparen große Wirkung haben kann.

Durch den bewussten Umgang mit Energie hätten die Kinder gemeinsam mit ihren Pädagoginnen über 100.000 Kilowattstunden Strom und Wärme eingespart, so der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer.

Serra

Der Energy Globe ist der weltgröße Umweltpreis. Seit 2001 kuratiert das Energieinstitut Vorarlberg die „Ländleausgabe“ des Energy Globe. Aus den Bundeslandsiegern wird der Bundessieger gewählt.

Bislang ist zwei Vorarlberger Projekten auch der Bundessieg gelungen: der Marktgemeinde Hörbranz für das Trinkwasserkraftwerk am Halbenstein und der Firma Planet Pure für die Herstellung nachhaltiger Reinigungsmittel.