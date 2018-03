Gewerkschafter Loacker gibt Vorsitz ab

Gewerkschaftsvorsitzender Norbert Loacker übergibt am Freitag den Vorsitz in der Produktionsgewerkschaft „Pro-Ge“. Der 65-Jährige gibt Altersgründe an. Er bleibt aber weiterhin Landesvorsitzender des Gesamt-ÖGB.

Loacker stand seit 1992 an der Spitze der Vorarlberger Metallergewerkschaft, die in der Pro-Ge aufgegangen ist. Als Nachfolger ist GRASS-Betriebsrat Wolfgang Fritz designiert. Loacker bleibt aber weiter Landesvorsitzender des Gesamt-ÖGB.

Die Landeskonferenz der Pro-Ge findet am Freitag in Götzis statt.