Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall in Rankweil sind am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt worden. Zwei Pkw kollidierten bei der Autobahnauffahrt in Richtung Tirol frontal, nachdem es zuvor offenbar ein Missverständnis gegeben hatte.

Gegen 13.20 Uhr wollte eine 20-jährige Pkw-Lenkerin Polizeiangaben zufolge von der L52/Langgasse nach links in die Autobahnauffahrt abbiegen. Sie ordnete sich dazu in der Abbiegespur ein und setzte den Blinker. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ihr ein 67-jähriger Mann mit seinem Pkw entgegen und blinkte rechts. In der Annahme, dass auch er auf die Autobahnauffahrt fahren wolle, gab die Frau Gas und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Durch das Auslösen des Airbags wurden beide Lenker unbestimmten Grades im Gesicht verletzt. Das vierjährige Kind, das die Frau im Kindersitz mit sich führte, blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die L52 kurzzeitig komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Rankweil mit drei Fahrzeugen und 11 Personen, die Rettung mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften sowie vier Polizeibeamte.