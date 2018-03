Starkes Wachstum bei Aluminiumhändler Alvaris

Die Firmengruppe Alvaris mit Stammsitz in Rankweil hat laut Wirtschaftspresse-Agentur im vergangenen Jahr einen Umsatz von 18,2 Millionen Euro eingefahren. Das entspricht einem Plus von 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2016.

Wegen immer neuer Aufträge wolle das auf den Handel mit Aluminiumprofilen für Zäune, Rolltore und Anderes spezialisierte Unternehmen sein angekündigtes Investitions-Programm um eine Million auf 2,7 Millionen Euro erhöhen.

Mehr Arbeitsplätze in Rankweil

Das soll laut Alvaris-Geschäftsführung auch mehr Arbeitsplätze schaffen - in Rankweil um 50 Prozent mehr Montage-Arbeitsplätze und um ein Drittel mehr Projektierungs- und Konstruktions-Arbeitsplätze. Dazu kommen Investitionen in den Maschinenpark samt Zubehör. Derzeit beschäftigt Alvaris 118 Mitarbeiter in vier Ländern, 42 davon in Rankweil.