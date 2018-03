Kaufer wird neue Leiterin der Landesbibliothek

Die Tirolerin Marion Kaufer wird neue Leiterin der Landesbibilitothek in Vorarlberg. Kaufer übernimmt die neue Funktion Anfang Oktober und folgt damit Harald Weigel nach, der in Pension geht.

Kaufer habe die mit der personellen Auswahl betraute Kommission durch ihre Fachkenntnisse, ihre langjährige Erfahrung und ihr authentisches Auftreten überzeugen können, berichtete der Landeshauptmann aus dem Bewerbungsverfahren. Sie verfüge über einen sehr breiten Erfahrungshintergrund gerade in all jenen Bereichen, die für die weitere Entwicklung der Vorarlberger Landesbibliothek besonders relevant sind. „Deshalb ist die Entscheidung zugunsten von Marion Kaufer eindeutig ausgefallen“, sagte Wallner. Mit Kaufer rücke zugleich eine weitere Frau in eine verantwortungsvolle Spitzenposition auf, hielt der Landeshauptmann fest.

Christian Gaio

Kaufers Werdegang

Marion Kaufer, geboren 1974, besuchte Volksschule und Gymnasium in Innsbruck. Nach der Matura studierte sie Russistik und Vergleichende Literaturwissenschaft und absolvierte den postgradualen Masterlehrgang Library and Information Studies MSc an der Universität Innsbruck.

Von 2002 bis 2005 war sie Leiterin der Erwerbung der Geisteswissenschaftlichen Fakultätsbibliothek und von 2005 bis 2007 Leiterin der Abteilung Budget und Erwerbung in der Fakultätsbibliothek für Geisteswissenschaften, Psychologie, Geo- und Atmosphärenwissenschaften. 2007 übernahm sie schließlich die Leitung über die Abteilung Erwerbung an der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol.

