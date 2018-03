Mit Auto abgestürzt - Lenker hatte großes Glück

Ein Autolenker hatte Montagabend Riesenglück: Der Mann stürzte in Sonntag mit seinem Fahrzeug 30 Meter in die Tiefe. Er konnte sich aus dem komplett zerstörten Auto befreien und kam mit leichten Verletzungen davon.

Der 58-jährige Lenker aus Nenzing war gegen 19.15 Uhr von Sonntag in Richtung Thüringerberg unterwegs. Kurz vor dem Rufana Tobel geriet er auf der vermutlich schneebedeckten Straße ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte rund 30 Meter in ein Tobel. Das Auto überschlug sich und kam in einem Bachbett zum Liegen.

Lenker konnte sich selbst befreien

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und zurück zur Straße klettern. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Bludenz gebracht.