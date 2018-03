Experten arbeiten an Marke Vorarlberg

Am Montag ist in Vorarlberg der Startschuss zu einem Markenbildungsprozess gefallen. Daran beteiligt sind 30 Experten, die bis Herbst in sieben Workshops erarbeiten sollen, was das Land zur Marke macht.

Vorarlberg gehört nach Einschätzung der Landesregierung zu den attraktivsten Regionen Europas. Trotzdem sei es keine Marke, denn die positive Wahrnehmung nach außen fehle. Mit dem Markenbildungsprozess soll sich genau das ändern. 30 Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Gesellschaft sollen daran mitarbeiten.

Südtirol als Vorbild für Vorarlberg

Obwohl Südtirol ein Vorbild sei, gehe es nicht darum, deren Marke zu kopieren, sagt Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). „Wir sind ein eigenes Bundesland - stark, eigenständig mit eigener Marke. Aber man kann natürlich dorthin schauen, wo so ein Prozess schon geschehen ist und kann ein bisschen daraus lernen“, so Wallner.

Was macht Vorarlberg aus? Experten, Querdenker, Visionäre: Vorarlberger aus allen Bereichen der Gesellschaft sollen ein Gütesiegel für die Vorarlberger Art entwickeln.

Vorarlberg fehle der Mut, Risiken einzugehen und Vordenker zu sein, sagt der Direktor des jüdischen Museums Hohenems, Hanno Loewy. Zum Beispiel könnte Vorarlberg eine Universität gründen. Den Teilnehmern des Markenbildungsprozesses geht es um eine kritische Selbstbetrachtung. Bis zum Herbst soll ausgearbeitet sein, was Vorarlberg zur Marke macht.