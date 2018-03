Pkw prallt gegen Betonpfeiler - Lenker verletzt

Bei einem Unfall in Lorüns ist ein Pkw-Lenker am Sonntag unbestimmten Grades verletzt worden. Der 46-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug von der L188 ab und krachte gegen einen Betonpfeiler.

Laut Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 8.00 Uhr auf der L188 in Richtung Schruns. Vor der Illbrücke in Lorüns kam sein Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonabweiser der Brücke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw wieder zurückgeschleudert und krachte in das gegenüberliegende Brückengeländer.

zurück von weiter

Der 46-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Unfallzeugen leisteten Erste Hilfe, die L188 musste eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden.