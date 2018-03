Einbrecher in Keller gesperrt

Die Eigentümer eines Einfamilienhauses in Höchst haben Sonntagfrüh einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Als er flüchten wollte, sperrten sie ihn kurzerhand im Keller ein und verständigten die Polizei.

Die Hauseigentümer gaben der Polizei gegenüber an, dass sie durch ein Geräusch geweckt worden seien und Nachschau hielten. Die Beamten der Polizeiinspektion Höchst nahmen den 29 Jahre alten Mann aus Tschechien an Ort und Stelle fest. Nach Einvernahmen und Erhebungen zu seiner Person wurde er nach Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.