Schwerer verletzt als zuerst angenommen

Der Zusammenstoß zweier Skifahrer am Samstag in Zürs am Arlberg hat schwerere Folgen als zuerst angenommen. Nun sucht die Polizei nach einem der Unfallbeteiligten.

Obwohl sogar der Helm des einen zu Bruch gegangen war, tauschten die beiden Unfallbeteiligten keine Daten aus. Wenig später verschlechterte sich der Zustand des einen. Er musste mit den Notarzthubschrauber ins LKH Bludenz eingeliefert und stationär aufgenommen werden.

Zusammenstoß unterhalb der Trittalpbahn

Der 56-jährige Deutsche war rund 400 Meter vor der Talstation der Trittalpbahn gegen 11.30 Uhr auf der Piste 185 von hinten von einem anderen Wintersportler niedergestoßen worden. Beide stürzten, wobei der deutsche Skifahrer mit seinem Oberkörper gegen den Kopf des Zweitbeteiligten prallte, dessen Helm kaputt ging. Beide sahen zuerst keine Notwendigkeit, Hilfe zu holen, so die Polizei.

Die Polizei ersucht nun den unbekannten Skifahrer (norddeutscher Akzent, kaputter Helm) beziehungsweise Zeugen sich zu melden (059/133 8105).