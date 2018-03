Doppelmayr-Techniker dürfen nicht zum Unfallort

Nachdem ein Doppelmayr-Sessellift in Georgien am Freitag außer Kontrolle geraten ist, wurde der Unfallort von den Behörden gesperrt. Techniker der Firma Doppelmayr werden vorerst nicht an den Unfallort gelassen. Bei dem Unfall gab es mehrere Verletzte.

Die Techniker aus Wolfurt seien bereits in Gudauri eingetroffen, sie werden aber - wie erwartet - noch nicht zum Unfallort vorgelassen, sagt Doppelmayr-Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann. Man habe den Behörden jedenfalls die Mithilfe bei der Aufklärung der Unfalls angeboten.

Ursache noch unklar

Aus unbekannter Ursache raste ein 4er- Sessellift von Doppelmayr rückwärts ins Tal, viele Menschen sprangen aus dem Lift oder wurden aus den Sesseln geschleudert. Eine offizielle Zahl der Verletzten gibt es nicht. Medien berichten von elf Personen. Ob ein angeblicher Stromausfall im Skigebiet mit dem Unglück zu tun hat, ist offen.

Sesselift 2007 erbaut

Der Sessellift war 2007 von Doppelmayr in dem Ferienort im Norden Georgiens erbaut worden. Gudauri liegt rund 120 Kilometer von der Hauptstadt Tiflis entfernt im Kaukasus an der Grenze zu Russland.

