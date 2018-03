Polizei fand Mann völlig unterkühlt nach Unfall

Völlig unterkühlt hat die Polizei in der Nacht auf Samstag einen Mann im Ried in Lustenau gefunden. Der 28-jährige hatte zuvor einen Unfall und stürzte in einen Bach, danach flüchtete er.

Der 28-jährige Autolenker war gegen 3.00 Uhr auf der Hofsteigstraße in Lustenau unterwegs. Dabei touchierte er zwei parkende Autos und geriet dann rechts von der Straße ab und stürzte in den Rheintal-Binnenkanal.

Der Mann konnte sich selbst aus dem Auto befreien und flüchtete in Richtung Schweizer Ried. Die Polizei suchte nach dem Mann, da vermutet wurde, dass er völlig durchnässt sein musste. Er konnte dann ca. 200 Meter westlich der Senderbrücke, in stark unterkühltem Zustand und mit leichten Verletzungen, neben einem Bach liegend, aufgefunden werden. Er wurde ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Einen Alkoholtest verweigerte er.