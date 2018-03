Singen im Chor boomt in Vorarlberg

In Vorarlberg ist Singen im Chor äußerst beliebt. Aktuell gibt es laut Chorverband Vorarlberg 3.482 Sänger und Sängerinnen - ein neuer Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen. Um den Nachwuchs müsse man sich dennoch kümmern.

115 Chöre gehören aktuell dem Chorverband Vorarlberg an: 55 gemischte Chöre, sechs Frauenchöre, 27 Männerchöre und 27 Kinder- und Jugendchöre (+3). Insgesamt sind mit Beginn des Jahres 2017 3.482 Sängerinnen und Sänger aktiv. Das ist ein weiterer Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973. Obwohl es so viele Sänger gibt, müsse man schon dazu schauen, dass der Nachwuchs nicht ausbleibt, sagt Chorverband Vorarlberg-Obmann Axel Girardelli.

Knapp 1.000 Veranstaltungen der Mitgliedschöre des Chorverband Vorarlberg lockten im Jahr 2017 199.685 Besucher an. In 4.283 Proben wurde Chormusik einstudiert und auf Auftritte hingearbeitet. Rund 90 Prozent der Mitgliedschöre haben Angebote des Verbandes, Seminare, Konzerte und sonstige Veranstaltungen im vergangenen Jahr genutzt.

Jahreshauptversammlung Der Chorverband Vorarlberg hat bei der Jahreshauptversammlung in Hard eine mehr als erfreuliche Bilanz gezogen.

Förderpreis geht an Martin Ritter

Alle zwei Jahre vergibt der Chorverband Vorarlberg einen Förderpreis, der den Zweck hat, die Arbeit von musikschaffenden Persönlichkeiten oder Institutionen anzuerkennen und mit einem Geldpreis in der Höhe von 2.500 Euro zu fördern. Bei der diesjährigen Hauptversammlung im Spannrahmen in Hard erhielt Martin Ritter aus Andelsbuch diese Würdigung. Ritter, 1989 geboren, ist seit 2013 Mitglied im Landesjugendchor Voices und schloss 2016 den Lehrgang Chorleitung am Vorarlberger Landeskonservatorium ab. Martin Ritter unterrichtet an der Musikmittelschule Lingenau und leitet den Jugendchor DA CAPO AL FINE Bregenzerwald sowie den Kirchenchor Mellau.

Chorverband Vorarlberg

„Singender“ Klingelton

Ein besonderes Chorverband-Projekt konnte Obmann Axel Girardelli den rund 250 anwesenden Chorsängerinnen und Chorsänger präsentieren: den „singenden“ Klingelton. Ziel war es, allen Chorsängerinnen und Chorsänger einen Klingelton für das Handy zur Verfügung zu stellen, der das Thema Chorsingen zum Inhalt hat. Der Text dazu stammt von Arno Walser, dessen Texteinsendung im Rahmen eines Wettbewerbes die Jury überzeugt hatte. Maybebop-Frontmann Oliver Gies zeichnet für die Komposition verantwortlich. Das Vorarlberger Vokalensemble Ottava Rima sang den Klingelton im Studio TonZoo ein.

Klingelton anhören

Link: