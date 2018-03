Hilti-Gruppe steigert Gewinn um zehn Prozent

Die Hilti-Gruppe hat im letzten Geschäftsjahr ihre Wachstumsziele übertroffen: Der Umsatz stieg um knapp elf Prozent, der Reingewinn liegt mit einem Plus von zehn Prozent ebenfalls deutlich über den Erwartungen.

Es war ein ausgezeichnetes Jahr für Hilti: Der Umsatz überschritt erstmals in der Geschichte des Liechtensteiner Konzerns die 5-Milliarden-Franken-Grenze. Grund dafür ist, dass der Umsatz in fast allen geografischen Geschäftsregionen ausgebaut werden konnte. Spitzenreiter sind Osteuropa, der Mittlere Osten und Afrika mit einem Plus von 17 Prozent. Auf fast zehn Prozent Wachstum brachten es Europa und Lateinamerika, einzig Asien blieb unter den Erwartungen.

Hilti-Bilanz: Umsätze gestiegen Die Hilti-Gruppe hat im letzten Geschäftsjahr ihre Wachstumsziele übertroffen.

Neun Prozent mehr Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter stieg um neun Prozent auf weltweit fast 27.000. Rund 400 Mitarbeiter kamen allein durch die Übernahme des norwegischen Familienunternehmens Oglaend hinzu. Es ergänzt mit seinen Kabelkanalführungen das Portfolio von Hilti in einem neuen starken Segment, der Energiewirtschaft. Weitere Schwerpunkt bei Hilti: Die Digitalisierung der Baustellen mit mehr Service für Kunden durch Chips in den Geräten und Apps am Handy. Ein weiterer Hoffnungssektor: Digitale Hilfen bei der Planung.

Link: