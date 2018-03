Nina Ortlieb setzt sich Europacup-Krone auf

Nina Ortlieb darf sich über dem Gesamtsieg im Europacup freuen: Der Lecherin genügte ein elfter Platz im Riesentorlauf am Freitag, um sich die Krone aufzusetzen. Bei den Herren siegte mit Johannes Strolz ebenfalls ein Vorarlberger.

Mit ihrem Sieg tritt die 21-Jährige in die Fußstapfen von Anita Wachter als bisher einzigen Vorarlbergerin, die die Europacup-Gesamtwertung gewinnen konnte. Die Tochter von Skilegende Patrick Ortlieb erhält zudem in der kommenden Weltcup-Saison einen Fixplatz in allen Disziplinen.

GEPA pictures/Thomas Bachun

Insgesamt ist es für Vorarlbergs Ski-Asse die erfolgreichste Europacup-Saison aller Zeiten. Neben Nina Ortlieb und Johannes Strolz sichert sich auch Ariane Rädler durch ihren Sieg in der Abfahrtswertung einen Startplatz für den kommenden Weltcup-Winter.

