66-Jähriger von Baum am Kopf getroffen - tot

Ein Mann ist am Freitagvormittag bei Holzarbeiten in Klaus tödlich verunglückt: Ein Baum traf ihn beim Umfallen am Kopf. Für den 66-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Zwei Männer waren am Freitagvormittag am Tschütsch in Klaus mit Holzarbeiten beschäftigt, berichtet die Polizei. Der 66-Jährige dürfte sich in die Gefahrenzone begeben haben, als sein Begleiter gegen 10.45 Uhr dabei war, mit der Motorsäge einen Baum zu fällen. Der fallende Baum traf den 66-Jährigen am Kopf und verletzte ihn schwer. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.