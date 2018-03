Speichersee-Gegner sehen Weg über EU

Im Fall des umstrittenen Speichersees im Montafon fordert der Naturschutzbund-Referent Gottfried Waibel die Naturschutzorganisationen auf, Mitsprache einzufordern. Aus seiner Sicht könnte das Projekt noch gekippt werden – aufgrund einer EU-Vorgabe.

Auch wenn keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist, könnten nach Rechtsmeinung des Dornbirner Anwaltes EU-Richtlinien zum Schutz von Lebensräumen, Tieren oder Pflanzen geltend gemacht werden, um volles Mitspracherecht der Naturschutzorganisationen einzufordern.

Seit fast vier Jahren laufen die Planungen für den größten Beschneiungs-Speichersee in Vorarlberg. Im Skigebiet Silvretta Montafon soll im Gemeindegebiet von St. Gallenkirch in bisher unberührter hochalpiner Natur der Schwarzköpfle-Speichersee entstehen: 6,5 Hektar groß - so groß wie zwölf Fußballfelder, mit einem Fassungsvermögen von 307.200 Kubikmeter und einem 26 Meter hohen Damm.

