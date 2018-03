Demonstration gegen Onkologie-Umstrukturierung

Seit 17.30 Uhr findet in der Dornbirner Innenstadt eine Demonstration für den Erhalt von Therapiemöglichkeiten für krebskranke Kinder am Krankenhaus Dornbirn statt. Etwa 200 Personen nehmen daran teil.

Die Facebook Gruppe „Wir kämpfen FÜR die Kinder Krebs-Station (ONKO) in Dornbirn“ hat die Demonstration organisiert. Sie hat in den vergangenen zehn Tagen 30.000 Unterschriften für eine Petition an die Landesregierung gesammelt. Ziel sind 50.000 Unterstützungserklärungen bis Anfang April, sagt Bianca Messner, die Sprecherin der Gruppe.

Demonstration in Dornbirn In Dornbirn fand am Donnnerstagabend eine Demonstration für den Erhalt von Therapiemöglichkeiten für krebskranke Kinder am Krankenhaus Dornbirn statt

Im Anschluss an die Demonstration werden die Teilnehmer vom Marktplatz zum Krankenhaus Dornbirn weiterziehen. Dort findet um 19.00 Uhr ein Treffen betroffener Familien mit Vertretern von Stadt und Land sowie Ärzten des Krankenhauses statt. Die Demonstrierenden wollen vor dem Krankenhaus mit Stofftieren und Kerzen eine Mahnwache abhalten, so Messner.

ORF

Landesweite Aufregung über Umstrukturierung

Die Ankündigung, Chemotherapien für krebskranke Kinder zukünftig nicht mehr im Krankenhaus Dornbirn, sondern an der Uniklinik Innsbruck durchzuführen, hat landesweit für Empörung gesorgt. Grund für die Neustrukturierung ist der österreichische Strukturplan Gesundheit. Demnach müssen rund um die Uhr drei Fachärzte zur Verfügung stehen. Das ist in Dornbirn nicht möglich, heißt es vonseiten der Stadt.

Links: