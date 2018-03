5.000 nehmen an Rad-Wettbewerb RADIUS teil

Am Freitag fällt der Startschuss für den diesjährigen Fahrrad-Wettbewerb RADIUS. Bisher gibt es rund 5.000 Teilnehmer, die in den kommenden sechs Monaten möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurücklegen werden.

Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne) hat am Donnerstag erneut betont, wie wichtig das Fahrrad als umweltfreundliches Alltagsverkehrsmittel ist. Er will die Fahrradwege im Rheintal zukünftig weiter ausbauen. Rauch schweben etwa durchgängige Schnellradrouten vor - etwa eine direkte Verbindung von Götzis nach Dornbirn. „Da muss man jetzt ein paar Schleifen fahren, um Ecken herum fahren, das ist nicht durchgängig, das ist nicht bequem, nicht durchgehend asphaltiert.“

Werner Micheli

Für diesen Ausbau brauche es auch Grund von der Bahn. Nächste Woche will Rauch das Thema in Wien ansprechen. Zudem soll die Fahrradverbindung zwischen Dornbirn und Lustenau ausgebaut werden.

Startschuss am 16. März

Die Anmeldung zum RADIUS ist jederzeit auf www.fahrradwettbewerb.at möglich. Der Startschuss fällt am 16. März. Wer mehr als 100 Kilometer geradelt ist, hat am Ende die Chance auf Preise. Eine eigene App hilft beim Zählen der zurückgelegten Kilometer und zeigt an, wie viel Prozent des täglichen Bewegungsbedarfs durch das Radeln abgedeckt wird.