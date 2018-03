Strolz gewinnt Europacup-Gesamtwertung

Johannes Strolz hat den Sieg in der Europacup-Gesamtwertung sicher. Beim letzten Europacup-Slalom der Saison in Soldeu belegte er Rang acht. Der Sieg ging mit Christian Hirschbühl ebenfalls an einen Vorarlberger.

Der 25-jährige Strolz liegt in der Europacup-Gesamtwertung zwei Bewerbe vor Schluss mit 917 Punkten vor dem Tiroler Dominik Raschner (862) sowie dem Schweizer Marc Rochat (624). Damit steht Strolz als Europacup-Gesamtsieger fest, da sowohl Raschner als auch Rochat bei den letzten beiden Speed-Bewerben in Andorra nicht starten werden. Hirschbühl holte sich indes den Tagessieg 0,02 Sekunden vor dem Deutschen Dominik Stehle und 0,05 Sekunden vor dem Kroaten Matej Vidovic.